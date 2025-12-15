NEWS

Monaco fällt zurück! Die Tabelle vor und nach Hütter

Trotz guter Ausgangslage trennte sich die AS Monaco im Oktober von Adi Hütter. Unter seinem Nachfolger Pocognoli bleibt der erhoffte Aufschwung bisher aus – die Formtabelle spricht eine klare Sprache.

Monaco fällt zurück! Die Tabelle vor und nach Hütter Foto: © GETTY
Adi Hütter wurde Anfang Oktober überraschend bei der AS Monaco entlassen. Monaco lag damals in der französischen Ligue 1 auf dem fünften Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter Meister und Spitzenreiter Paris Saint-Germain.

In der vergangenen Saison wurden die Monegassen Meisterschafts-Dritter und qualifizierten sich damit für die Champions League.

Nach der Länderspielpause übernahm Sebastien Pocognoli das Traineramt. Seine bisherige Zeit in Monaco verläuft jedoch weniger erfolgreich, wie ein Blick auf die Formtabelle zeigt.

Nur Platz 11 in der Formtabelle

Während Monaco unter Hütter noch Platz fünf belegte und mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zur Tabellenspitze lag, rangiert das Team in der Tabelle, die ausschließlich die Spiele unter dem neuen Trainer berücksichtigt, nur auf Platz elf.

Seit seiner Amtsübernahme im Oktober sammelte Monaco in neun Ligue 1-Spielen lediglich zehn Punkte und damit 14 weniger als Tabellenführer RC Lens sowie zehn weniger als Serienmeister Paris Saint-Germain.

Hütter hat in seiner Amtszeit einen Punkteschnitt von 1,77 erreicht. Pocognoli steht aktuell bei 1,11.

Die Formtabelle seit Pocognoli:

Platz

Mannschaft

Punkte

1

Lens

24

2

Lille

21

3

PSG

20

4

Marseille

17

5

Angers

17

6

Rennes

17

7

Toulouse

13

8

Lyon

12

9

Lorient

11

10

Brest

11

11

Monaco

10

12

Nizza

9

13

Le Havre

9

14

Metz

9

15

Straßburg

8

16

Auxerre

6

17

Paris FC

6

18

Nantes

5

