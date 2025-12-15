Hier anhören:
Ansapanier
Das LAOLA1-Team der Herbstsaison in LigaZwa
Elf Spieler aus sechs Vereinen – das ist unserer Top-Elf der ADMIRAL LigaZwa-Herbstsaison 2025/26.
Das LAOLA1-Team der LigaZwa-Herbstsaison 2025/26 steht fest!
Die Zwarakonferenz hat jene elf Spieler nominiert, die im Herbst der ADMIRAL 2. Liga besonders überzeugt haben. Auffällig: Die Top-Elf setzt sich aus Akteuren von sechs verschiedenen Vereinen zusammen – und mit Wels sowie Austria Salzburg stellen beide Aufsteiger jeweils einen Spieler.
Julia Haunschmid und Patrick Gstettner präsentieren dir das LAOLA1-Team des Herbstes.
Hier ansehen: