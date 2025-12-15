ICE-Schlusslicht verlängert mit Trainer-Team

Der HC ist derzeit nur das Schlusslicht der win2day ICE Hockey League, der Erfolg soll aber durch Kontinuität wiederkommen.

Deshalb werden die Verträge mit Head Coach Ryan Kinasewich und Assistant Coach Florian Pedevilla vorzeitig verlängert.

"Ryan Kinasewich ist erst kurze Zeit im Verein, bei uns und den Mitarbeitern aber schon sehr angesehen, er identifiziert sich auch komplett mit dem Klub. Die Coaches machen aus unserer Sicht einen guten Job. Wir wollen ihnen das Vertrauen und die Zeit geben, um in Innsbruck langfristig etwas aufzubauen", so General Manager Günther Hanschitz.

Saison noch nicht abgehakt

"Das soll aber nicht heißen, dass wir diese Saison hinschmeißen. Die Konkurrenz sollte uns noch nicht abschreiben. Es waren in der ersten Hälfte der Saison viele gute Dinge dabei, unterm Strich fehlen aber natürlich die Punkte. Doch ich bin sicher, dass die Punkte noch kommen werden", so Head Coach Kinasewich.

Pedevilla fügt hinzu: "Fakt ist: Es sind noch 63 Punkte zu holen, da werden wir alles reinschmeißen und sehen, was am Ende herausschaut. Und wir werden sehen, wer sich von den Spielern für die Zukunft empfiehlt. Wir wollen einen Grundstock etablieren, um den wir eine erfolgreiche Mannschaft bauen können. Es soll nicht, wie in den letzten Jahren, immer im Sommer einen kompletten Umbruch geben."