Kehrt Kante in die Ligue 1 zurück?

N'Golo Kante könnte zum Ende seiner Karriere nochmal in die französische Ligue 1 zurückkehren!

Nach Informationen von "fussballtransfers" träumt Aufsteiger FC Paris von einer Verpflichtung des mittlerweile 34-jährigen Mittelfeldspielers.

Da der Vertrag von Kante im kommenden Sommer ausläuft, könne sich der Klub, bei dem Red Bull als Minderheitseigentümer beteiligt ist, sowohl einen Transfer im Winter als auch einen ablösefreien Wechsel im Sommer vorstellen.

Weltmeister 2018

Der Franzose spielt seit Sommer 2023 in Saudi-Arabien für Al-Ittihad und kommt dort mittlerweile auf 89 Einsätze (neun Tore, zehn Vorlagen).

Zuvor kickte er höchst erfolgreich in der Premier League für den FC Chelsea und Leicester City. Mit beiden Teams wurde er Meister, mit den "Blues" gelang ihm sogar der Champions-League-Titel 2021. Mit Frankreich wurde der 64-fache Teamspieler 2018 Weltmeister.