Fix! Ehemaliger Gladbach-Trainer kehrt in die Schweiz zurück

Gerardo Seoane wurde vor wenigen Wochen in Gladbach entlassen und übernimmt nun das Traineramt bei seinem Ex-Klub.

Young Boys Bern hat einen neuen Cheftrainer!

Nach dem spektakulären 3:3-Remis gegen Scheiblehner-Klub Grasshoppers Zürich hat sich der Klub der Schweizer Super League am Freitagmittag von Trainer Giorgio Contini getrennt.

Wenige Stunden später steht auch schon der Nachfolger schon fest: Gerardo Seoane übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt beim Tabellenfünften und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028.

Für den 47-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Heimat. Von 2018 bis 2021 war Seoane in 148 Pflichtspielen für die Young Boys im Amt, ehe er über Bayer 04 Leverkusen zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort wurde er im September nach 78 Spielen entlassen.

