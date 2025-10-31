NEWS

Wettskandal: Türkischer Verband sperrt über 100 Schiedsrichter

Ein Großteil der Schiedsrichter, gegen die ermittelt wurde, ist nun auch gesperrt.

Der türkische Fußballverband hat vor dem Hintergrund eines sich ausweitenden Wettskandals zahlreiche Schiedsrichter gesperrt.

149 Schiedsrichter und Assistenten seien für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert worden, teilte der Verband mit. Gegen drei Referees werde weiter ermittelt.

Vor wenigen Tagen waren Vorwürfe gegen insgesamt 152 Unparteiische bekanntgeworden. Sie sollen aktiv Wetten platziert haben. Ermittlungen gibt es auch gegen Vereine und Spieler.

