Hütter-Klub lockt Paul Pogba ins Fürstentum

Bahnt sich da eine echte Transfer-Überraschung an?

Nach Informationen von Fabrizio Romano hat die AS Monaco dem ehemaligen Juventus-Mittelfeldspieler Paul Pogba einen Zweijahresvertrag unterbreitet. Die Gespräche sollen laufen, bereits am Wochenende könnte es zu einer Übereinkunft kommen.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter befindet sich aktuell auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit und hat dafür auch den Weltmeister von 2018 ins Visier genommen. Neben Pogba soll auch Ansu Fati, um den es bereits seit Wochen Gerüchte gibt, ein Thema sein.

Inwiefern Pogba aber wirklich eine Verstärkung für Monaco wäre ist mehr als fraglich. Der Mittelfeldspieler wurde am 18. September 2023 ursprünglich für vier Jahre wegen Dopings gesperrt. Nach einer Reduktion der Sperre ist er seit Anfang des Jahres wieder spielberechtigt.

Weil Juventus Turin den Vertrag allerdings auflöste, ist Pogba aktuell ohne Klub und ohne Matchpraxis.

