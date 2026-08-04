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Fix! Giovanni Reyna wechselt nach Frankreich

Borussia Mönchengladbach gibt den US-Amerikaner an den SC Straßburg ab.

Fix! Giovanni Reyna wechselt nach Frankreich Foto: © IMAGO / Laci Perenyi
Textquelle: © LAOLA1
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Das ehemalige Supertalent Giovanni Reyna wechselt von Borussia Mönchengladbach zum SC Straßburg.

Nach nur einer Saison bei den Fohlen muss der 23-Jährige wieder gehen.

19 Mal kam Reyna in der abgelaufenen Spielzeit zum Einsatz. Zumeist als Joker eingesetzt, erzielte er ein Tor und steuerte einen Assist bei.

Für den US-Amerikaner werden offenbar 4 Millionen Euro fällig. Reyna unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

Titel war zum Greifen nahe

Letztes Jahr kam Straßburg bis ins Halbfinale der Conference League. Nach dem verpassten Europacup-Einzug für diese Saison will Reyna die Franzosen wieder ins internationale Geschäft bringen.

Priorität dürfte für den früheren Shootingstar aber erstmal sein, verletzungsfrei zu bleiben.

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