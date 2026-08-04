𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐲𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 ✍️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 4, 2026
Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Giovanni Reyna. Le milieu offensif international américain de 23 ans s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031.
Le communiqué 👇
Fix! Giovanni Reyna wechselt nach Frankreich
Borussia Mönchengladbach gibt den US-Amerikaner an den SC Straßburg ab.
Das ehemalige Supertalent Giovanni Reyna wechselt von Borussia Mönchengladbach zum SC Straßburg.
Nach nur einer Saison bei den Fohlen muss der 23-Jährige wieder gehen.
19 Mal kam Reyna in der abgelaufenen Spielzeit zum Einsatz. Zumeist als Joker eingesetzt, erzielte er ein Tor und steuerte einen Assist bei.
Für den US-Amerikaner werden offenbar 4 Millionen Euro fällig. Reyna unterschreibt einen Vertrag bis 2031.
Titel war zum Greifen nahe
Letztes Jahr kam Straßburg bis ins Halbfinale der Conference League. Nach dem verpassten Europacup-Einzug für diese Saison will Reyna die Franzosen wieder ins internationale Geschäft bringen.
Priorität dürfte für den früheren Shootingstar aber erstmal sein, verletzungsfrei zu bleiben.