Weg in LigaZwa ist klar: Playoff-Paaarungen für 2027 ausgelost

Aus den Regionalligen gibt es ab der kommenden Saison keine Fixaufsteiger mehr.

Mit der RL-Umstrukturierung von drei auf vier Ligen wird stattdessen ein Playoff eingeführt. Am heutigen Dienstag wurde ausgelost, welche Ligen sich 2026/27 um den LigaZwa-Aufstieg gegenüberstehen:

Regionalliga Ost vs. Regionalliga Süd

Regionalliga West vs. Regionalliga Nord

Bei den Playoffs gibt es Hin- und Rückspiel. Gespielt wird am 1. und 2. Juni 2027 bzw. am 4. und 5. Juni. Die beiden Gewinner steigen in die ADMIRAL 2. Liga auf.