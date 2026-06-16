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Weg in LigaZwa ist klar: Playoff-Paaarungen für 2027 ausgelost

Mit der Umstrukturierung der Regionalligen gibt es ab der kommenden Saison auch ein Playoff um den Aufstieg in die 2. Liga. Die Begegnungen stehen nun fest.

Weg in LigaZwa ist klar: Playoff-Paaarungen für 2027 ausgelost
Textquelle: © LAOLA1
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Aus den Regionalligen gibt es ab der kommenden Saison keine Fixaufsteiger mehr.

Mit der RL-Umstrukturierung von drei auf vier Ligen wird stattdessen ein Playoff eingeführt. Am heutigen Dienstag wurde ausgelost, welche Ligen sich 2026/27 um den LigaZwa-Aufstieg gegenüberstehen:

Bei den Playoffs gibt es Hin- und Rückspiel. Gespielt wird am 1. und 2. Juni 2027 bzw. am 4. und 5. Juni. Die beiden Gewinner steigen in die ADMIRAL 2. Liga auf.

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