Ex-Rapidler ist Spieler des Jahres in seinem Heimatland

Mamadou Sangare (23) lieferte nach seinem Rapid-Abgang eine mehr als ordentliche Saison im Trikot von RC Lens. Der Verein wurde Pokalsieger und Vizemeister, Sangares Marktwert stieg auf 30 Millionen Euro.

Das bleibt auch in seinem Heimatland nicht verborgen. So wurde der Malier von "Mali Football Awards" zum Spieler des Jahres gekürt.

Spielte jahrelang in Österreich

Bei einem weiteren Transfer dürfte der SK Rapid profitieren. Sangare verbrachte seine Profikarriere seit 2020 fast ausschließlich in Österreich. Red Bull Salzburg, FC Liefering, GAK (Leihe), TSV Hartberg (Leihe) und Rapid hießen seine Klubs.

Im Herbst 2022 war er außerdem Leihspieler bei Zulte Waregem.