Katzer über möglichen Rapid-Geldregen: "Würden davon profitieren"

Vergangenen Sommer wechselte Mamadou Sangare vom SK Rapid zu RC Lens und brachte Bewegung in die Transferkasse der Hütteldorfer.

Kolportierte acht Millionen Euro ließ sich der aktuelle Zweitplatzierte der Ligue 1 die Dienste des 23-Jährigen kosten.

Marktwert von 30 Millionen Euro

Und dieser Geldregen könnte für Rapid noch nicht zu Ende sein. Weniger als ein Jahr und aktuell sieben Torbeteiligungen in insgesamt 28 Spielen später hält Sangare laut "transfermarkt.at" bereits bei einem Marktwert von 30 Millionen Euro.

Top-Klubs scheinen die guten Leistungen des Maliers nicht verborgen geblieben zu sein.

Das sagt Markus Katzer

In der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" wurde Rapid-Sportdirektor Markus Katzer diesbezüglich auch nach einer möglichen Weiterverkaufsbeteiligung bei einem Sangare-Abgang von Lens gefragt. Diese scheint es zu geben, wie Katzer vermeldete.

"Ja, wir haben eine marktübliche Beteiligung bei einem Transfer. Wir würden davon profitieren, das ist klar."

Damit würde Rapid bei einem weiteren Transfer Sangares wohl ein neuerlicher Geldregen ins Haus stehen. Die Details der Weiterverkaufsbeteiligung gab der Rapid-Sportchef nicht bekannt. Marktüblich ist zumeist eine Beteiligung im Bereich von 10 bis 15 Prozent.