Paris Saint-Germain ist aktuell vom Verletzungspech verfolgt.

Mit Nuno Mendes, Ousmane Dembele und Achraf Hakimi verletzten sich gleich drei absolute Leistungsträger bei der Champions-League-Niederlage gegen den FC Bayern (Mehr Infos>>>). Auch der frisch gekürte Golden-Boy-Sieger Desire Doue fehlt aktuell verletzt.

Generell sind den Parisern die Anstrengungen der letzten Wochen und Monaten anzumerken. In den vergangenen sieben Spielen gab es für die Übermannschaft der letzten nur drei Siege.

Die Verletzungen der vier Stammspieler verstärken die Probleme des eh schon recht dünn besetzten Kaders. Mit 24 gelisteten Spielern besitzt PSG einen der kleinsten Kader aller Topteams.

Garcia soll der Wunschspieler von Enrique sein

Aufgrund der Verletzungsprobleme sieht sich der französische Hauptstadtklub im Winter nun nach Verstärkungen um. Vor allem flexible Spieler, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden, sollen dabei im Fokus sein.

Einer davon soll Eric Garcia sein. Wie die französische "L´ Equipe" berichtet, ist der Spanier, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann, einer der absoluten Wunschspieler von Trainer Luis Enrique.

Enrique und Garcia kennen sich bereits von der spanischen Nationalmannschaft. Der 24-Jährige vom FC Barcelona kommt in der aktuellen Saison auf wettbewerbsübergreifend 15 Einsätze, dabei gelang ihm ein Tor.