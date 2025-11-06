FC Brügge FC Brügge BRU FC Barcelona FC Barcelona FCB
NEWS

Legende tobt: Brügge wurde gegen Barca "beraubt"

In der Nachspielzeit traf Vermant zum vermeintlichen 4:3 für Club Brügge. Das Tor wurde allerdings aberkannt.

Legende tobt: Brügge wurde gegen Barca "beraubt" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Dreimal ging Club Brügge gegen den großen FC Barcelona in Führung.

Am Ende kamen die Belgier aber nicht über ein 3:3 in der Ligaphase der UEFA Champions League hinaus (zum Spielbericht >>>).

Besonders bitter für Brügge: In der Nachspielzeit erzielte Romeo Vermant das vermeintliche 4:3. Der junge Stürmer erwischte Torhüter Wojciech Szczęsny bei seiner Grätsche kaum, kam dennoch zum Ball und schob ihn ins leere Tor ein.

"Lässt es selbst wie ein Foul aussehen"

Erst nach VAR-Check wurde der Treffer von Schiedsrichter Anthony Taylor aberkannt. Eine Entscheidung, die bei TV-Experte Marco Van Basten für Unmut sorgte: "Das Tor zum 4:3 hätte zählen müssen. Er foult Szczesny nicht, er berührt ihn nicht einmal. Szczesny selbst lässt es wie ein Foul aussehen, aber es war keines."

"Club Brügge wurde beraubt", betont der frühere Gewinner des Ballon d'Or sogar.

