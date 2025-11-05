NEWS

Stripfing-Aus: Ex-Liefering-Kapitän bei Austria Salzburg zu Gast

Nach dem finanziellen Einbruch des SV Stripfing sind die Akteure der Niederösterreicher auf Arbeitssuche. Ein ehemaliges Red-Bull-Talent könnte nun nach Salzburg zurückkehren.

Stripfing-Aus: Ex-Liefering-Kapitän bei Austria Salzburg zu Gast Foto: © GEPA
Zieht es Tolgahan Sahin zu Austria Salzburg?

Nach dem bevorstehenden finanziellen K.o. des SV Stripfing könnte sich beim 21-jährigen Mittelfeldstrategen ein Wechsel innerhalb der ADMIRAL 2. Liga anbahnen.

Laut Informationen der "Salzburger Nachrichten" hält sich der gebürtige Kirchdorfer ab Montag bei Ligakonkurrent Austria Salzburg fit und dürfte ein konkretes Transferziel der Maxglaner darstellen.

Der 21-Jährige stieß erst vergangenen Sommer vom FC Liefering zu den Stripfingern. Nach zehn Pflichtspielen und einem Treffer ist die Zeit für Sahin nun jedoch jäh zu Ende.

In der Mozartstadt könnte seine Karriere nun erneut eine Fortsetzung finden - wenn auch an anderer Wirkungsstätte.

