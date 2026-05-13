Adi Hütter bei Ligue-1-Klub im Gespräch

Im Oktober 2025 hat sich die AS Monaco von Trainer Adi Hütter getrennt. Seitdem ist der Vorarlberger ohne Verein.

In einem 90minuten-Interview im vergangenen April bestätigte Hütter, frühestens ab Sommer wieder ins Trainergeschäft einsteigen zu wollen.

Der 56-Jährige betonte, bei einem ambitionierten Klub arbeiten und dort über zwei, drei Jahre eine Mannschaft entwickeln zu wollen.

Hütter nannte die Premier League als ein Ziel. Zugleich hielt er fest: "Wenn es woanders eine spannende Herausforderung gibt, bin ich offen, das könnte auch wieder in Deutschland oder Frankreich sein."

Hütter nicht der einzige Kandidat

Eine "spannende Herausforderung" könnte sich im Sommer in Südfrankreich ergeben.

Denn wie die "L’Équipe" berichtet, befindet sich Hütter bei Olympique Marseille im Gespräch. Der Vorarlberger wurde zuletzt auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Coach Habib Beye hatte Marseille zwar erst im Februar dieses Jahres übernommen, die Saisonziele – der Sieg des Pokals und das Erreichen eines CL-Platzes – jedoch verpasst.

Der kolportierte neue Sportdirektor Gregory Lorenzi, der kurz vor einem Wechsel von Stade Brest zu Marseille stehen soll, dürfte sich demnach von Beye trennen – und könnte Hütter installieren.

Doch auch die Franzosen Bruno Genesio (OSC Lille) und Christophe Galtier (Neom SC) gelten als Kandidaten und dürften aktuell bessere Karten als Hütter haben.