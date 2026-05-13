Al-Nassr FC Al-Nassr FC ALN
Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC HIL
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
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Ronaldo verpasst vorerst ersten Titel in Saudi-Arabien

Der Portugiese ist seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien aktiv, wartet aber immer noch auf seinen ersten Meistertitel in der Wüste.

Ronaldo verpasst vorerst ersten Titel in Saudi-Arabien Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Cristiano Ronaldo hat den vorzeitigen Gewinn seines ersten Meistertitels in Saudi-Arabien verpasst.

Der 41-Jährige kam am Dienstagabend mit seinem Klub Al-Nassr nach einem Gegentor in der 98. Minute nicht über ein 1:1 gegen Verfolger Al-Hilal hinaus.

Al-Nassrs Torhüter Bento ließ den Ball nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor durchrutschen. Der im Finish ausgetauschte Ronaldo sah den Fehlgriff von der Bank aus.

Al-Nassr liegt eine Runde vor Saisonende somit weiter fünf Zähler vor Al-Hilal, das jedoch eine Partie weniger absolviert hat. Ronaldo ist seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien aktiv, seitdem wartet der mehrfache Champions-League-Gewinner auf den Meistertitel. In dieser Saison erzielte der Portugiese bisher 26 Ligatore.

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