Nach Fan-Eklat in Frankfurt: UEFA sanktioniert Tottenham Hotspur

Drei Fans der Londoner sorgten im Champions-League-Spiel für Aufsehen. Nun reagiert die UEFA.

Nach Fan-Eklat in Frankfurt: UEFA sanktioniert Tottenham Hotspur Foto: © GETTY
Bei der Champions-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt kam es zu einem Fan-Eklat.

Drei "Fans" der Spurs zeigten während des Spiels den verbotenen Hitlergruß in Richtung der SGE-Fans. Darauf hat die UEFA nun reagiert: Tottenham erhält eine Geldstrafe von 30.000 Euro wegen "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens".

Außerdem wird dem Londoner Klub eine Bewährungsstrafe für den Verkauf von Auswärtskarten auferlegt.

Fans werden unbefristet gesperrt

In einer Stellungnahme erklären die Spurs: „Wir können bestätigen, dass alle drei Personen, die gegenüber Fans von Eintracht Frankfurt den Hitlergruß gezeigt haben, identifiziert wurden und gemäß den Sanktions- und Ausschlussrichtlinien des Vereins mit einer unbefristeten Sperre belegt wurden."

Den Vorfall bezeichnet der Verein als "absolut abscheulich": "Das widerwärtige Verhalten einer Minderheit sogenannter Fans an diesem Abend spiegelt in keiner Weise die Werte unseres Vereins und seiner Anhänger wider."

