Wolves schocken Liverpool in der Nachspielzeit!

Der Tabellenletzte der Premier League gewinnt schon wieder! Nach dem 2:0 über Aston Villa schlagen die Wolverhampton Wanderers am 29. Spieltag der Premier League auch den FC Liverpool. Der 2:1-Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit.

Nach einer mauen ersten Hälfte machen die "Reds" in Hälfte zwei mehr fürs Spiel. Doch in Führung geht der Außenseiter. Gomes besorgt in Minute 78 das 1:0, es ist der erste Schuss aufs Tor der "Wolves".

Liverpool kommt schnell zum Ausgleich. Salah trifft per Außenrist und beendet seine zehn Spiele andauernde Torflaute in der Premier League (83.).

Der Favorit dreht das Spiel anschließend aber nicht, denn Wolverhampton schlägt nochmal zu. Andres Abschluss wird zum 2:1 ins Tor abgefälscht (90.+4).

Die "Wolves" halten nun bei 16 Punkten, Liverpool verpasst den Anschluss an die Top vier.

Zweiter Sieg in Serie für Everton

Liverpool-Stadtrivale FC Everton holt gegen den Vorletzten FC Burnley den zweiten Ligasieg in Folge. Tarkowski (32.) und Drewsbury-Hall (60.) netzen für die "Toffees".

Aufsteiger AFC Sunderland jubelt über einen 1:0-Auswärtssieg bei Leeds United. Diarra trifft vom Punkt (70.), nachdem ein Rodon-Tor zuvor vom VAR aberkannt worden war (64.).

AFC Bournemouth und der FC Brentford trennen sich 0:0.