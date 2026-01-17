FC Sunderland FC Sunderland SUN
Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
  • Enzo Le Fee
  • Brian Brobbey
NEWS

Wieder nix! Nächste Niederlage für Glasners Palace

Das Team das ÖFB-Trainer-Legionärs kommt weiter nicht in Fahrt. Auch gegen Sunderland gibt es keine Punkte.

Crystal Palace unterliegt am 22. Spieltag der Premier League bei Sunderland mit 1:2. Damit kassiert das Team von Oliver Glasner die sechste Niederlage in den letzten neun Spielen.

In einem intensiven Schlagabtausch dreht die Mannschaft von Regis Le Bris einen frühen Rückstand. Dank Treffern von Enzo Le Fee (33.) und Brian Brobbey (71.) gewinnt Sunderland mit 2:1. Durch diesen Heimsieg zieht Sunderland nach Punkten mit dem Tabellensiebten gleich und festigt Rang acht. Die Truppe des Österreichers Oliver Glasner stagniert auf Platz 14.

Palace legt vor

Die Hausherren versuchen von Beginn an, das Spiel zu dominieren. Dennoch erzielt Crystal Palace nach einer halben Stunde den ersten Treffer durch Yeremy Pino (30.). Le Bris' Elf zeigt sich unbeeindruckt: Nach Vorarbeit von Nordi Mukiele gleicht Enzo Le Fee (33.) postwendend aus.

Kurz vor der Pause hat Sunderland Glück, als der Video Assistant Referee (VAR) einen vermeintlichen Treffer von Palace wegen Abseits annulliert. So geht es mit einem Remis in die Kabinen.

Brobbey trifft zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein körperbetontes Spiel. Schiedsrichter Robert Jones muss Trai Hume, Mukiele und Omar Alderete von Sunderland verwarnen. Sunderland bleibt spielerisch am Drücker und Brian Brobbey (71.) sorgt für die Entscheidung zum 2:1. In der Schlussphase wirft Glasners Team alles nach vorne und erspielt sich mehrere Eckbälle, findet aber kein Mittel gegen die Defensive der Heimelf.

Mit diesem Erfolg erhöht der Sunderland AFC sein Punktekonto auf 33 Zähler und wahrt den Anschluss an die internationalen Startplätze. Crystal Palace verpasst hingegen die Gelegenheit, sich im Mittelfeld Luft zu verschaffen, und bleibt bei 28 Punkten stehen.

"Spurs" unterliegen "Hammers" spät

Das Team eines anderen Österreichers erobert ebenso keine Punkte: Tottenham Hotspur verliert bei Nachzügler West Ham mit 1:2 - Kevin Danso sieht das Spiel allerdings von der Bank aus.

Summerville bringt die "Hammers" nach 15 Minuten in Front, in der zweiten Hälfte kann Romero für die "Spurs" ausgleichen. Als alle schon mit einem Remis rechnen, schlägt Wilson zum 2:1 für die "Hammers" zu.

In der Tabelle steckt Tottenham als 14. damit weiter im unteren Mittelfeld fest, West Ham bleibt trotz des Sieges auf einem Abstiegsrang und ist nun 18.

Zur Tabelle der Premier League>>>

