Durch Sieg über Baidoos Lens: PSG wieder französischer Meister!

Durch einen 2:0-Sieg im Nachtragspiel der 29. Runde macht Paris Saint-Germain in Lens schon vor dem letzten Spieltag der Ligue 1 den Meistertitel klar.

Die erste richtig gute Möglichkeit der Partie bietet sich Gastgeber Lens - ÖFB-Legionär Samson Baidoo steht wie Ex-Rapidler Mamadou Sangaré in der Startelf, muss aber nach 60 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz - in Minute 20. Wesley Said ist gegen PSG-Keeper Matvey Safonov aber nur zweiter Sieger, den Nachschuss von Adrien Thomasson kann Ilya Zabarnyi von der Linie klären.

In der 29. Minute gehen die Pariser aber in Führung - wieder einmal sorgt Khvicha Kvaratskhelia für den Unterschied. Das 0:1 resultiert aus einem Fehlpass von Malang Sarr, der den Ball Ousmane Dembelé serviert, der wiederum den Georgier bedient. Kvaratskhelia verwertet souverän.

Vor der Pause hat dann wieder Lens Chancen auf den Ausgleich. Ein Kopfball von Said landet aber auf dem Tor (36.), Safonov kann einen Schuss von Abdallah Sima gerade noch über das Tor lenken (38.). Und während PSG - erneut nach einem Aussetzer von Sarr - fast das 0:2 gelingt, weil Dembelé Baidoo stehen lässt, aber an Lens-Tormann Robin Risser scheitert (44.), gelingt auf der Gegenseite Lens fast der Ausgleich. Safonov kann aber gegen Said abwehren (45.).

Lens engagiert aber glücklos

Nach dem Wiederanpfiff kommt Lens zur nächsten Chance, Sima findet in Safonov seinen Meister (46.), auch in Minute 54 scheitert er am Tormann. Lens stemmt sich gegen die Niederlage, Verteidiger Zabarnyi kann gleich doppelt gegen Allan Saint-Maximin retten (72. & 73.), Sima trifft nur den Pfosten (74.) und Sangaré nur Safonov (80.).

Als der Ball in Minute 88 im Tor landet, zählt der vermeintliche Treffer von Florian Thauvin aufgrund einer Abseitsstellung nicht - stattdessen macht Ibrahim Mbaye mit dem zweiten Treffer für PSG in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Für die Pariser bedeutet der Sieg den fünften Meistertitel in Folge und den 14. insgesamt.