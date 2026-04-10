West Ham legt gegen Spurs im Abstiegskampf vor

West Ham United feiert in der 32. Runde der Premier League einen klaren 4:0-Erfolg über Schlusslicht Wolverhampton Wanderers.

Die Gäste aus Wolverhampton, trainiert von Rob Edwards, haben zwar mehr Ballbesitz, können aber keine zwingenden Chancen kreieren. Frühe Abschlüsse von Andre (4.) und Jean-Ricner Bellegarde (8.) verfehlen das Tor von Mads Hermansen.

Nuno Espirito Santos' Elf aus London agiert effizienter und wird im Verlauf der ersten Halbzeit immer gefährlicher. Nach einem Eckball von Jarrod Bowen köpft Konstantinos Mavropanos die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (42.). Wenig später scheitert Pablo mit einem Schuss an Gästetorwart Jose Sa (45.). Es geht mit einem knappen 1:0 in die Halbzeit.

Castellanos mit der Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich kurzzeitig ein offener Schlagabtausch. Zunächst trifft Wolverhamptons Angel Gomes nur das Aluminium (53.), kurz darauf scheitert auch Jarrod Bowen für West Ham am Pfosten (54.). Danach übernehmen die Gastgeber die vollständige Spielkontrolle.

Taty Castellanos vorentscheidet das Spiel mit einem Doppelschlag: Er trifft nach Vorarbeit von Pablo zum 2:0 (66.) und erhöht zwei Minuten später nach Zuspiel von Bowen auf 3:0 (68.).

Die Gäste können offensiv kaum noch Akzente setzen. In der Schlussphase krönt Konstantinos Mavropanos seine Leistung mit dem 4:0 per Kopf (83.).

Wichtiger Sieg

Mit diesem Heimsieg sammelt West Ham United wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und legt gegenüber Abstiegskonkurrent Tottenham vor. Die "Spurs" treffen am Sonntag auf Sunderland (ab 15:00 im LIVE-Ticker>>>).

Für die Wolverhampton Wanderers wird die Lage im Tabellenkeller nach dieser Niederlage immer prekärer. Das Team verharrt mit 17 Zählern auf dem 20. Rang; der Abstieg scheint unausweichlich.