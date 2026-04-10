Gregoritsch trifft sehenswert bei FCA-Remis gegen Hoffenheim

Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim trennen sich in Runde 29 der Deutschen Bundesliga mit 2:2.

Augsburg startet furios und geht durch Alexis Claude-Maurice (11.) in Führung. Kurz danach hat ÖFB-Teamstrümer Michael Gregoritsch seinen großen Auftritt. Der 31-Jährige trifft sehenswert aus der Distanz zum 2:0 (14.).

Doch Hoffenheim, unter Trainer Christian Ilzer, zeigt sich unbeeindruckt und übernimmt mit viel Ballbesitz zunehmend die Kontrolle. Robin Hranac erzielt nach einem Eckball von Vladimir Coufal den Anschlusstreffer (35.), und kurz vor der Halbzeit gleicht Bazoumana Toure nach Vorarbeit von Ex-Austrianer Fisnik Asllani aus (42.).

Claude-Maurice vergibt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit ist von intensivem Kampf geprägt, aber weitere Tore fallen nicht. Beide Torhüter, Finn Dahmen (Augsburg) und Oliver Baumann (Hoffenheim), zeigen starke Paraden bei Chancen von Anton Kade, Kristijan Jakic und Tim Lemperle.

Schiedsrichter Daniel Schlager spricht Augsburg in der 83. Minute einen Elfmeter zu, doch Alexis Claude-Maurice vergibt die Chance zur erneuten Führung, weil er den Ball über das Tor setzt. So bleibt es am Ende beim 2:2.

Die TSG Hoffenheim festigt mit 51 Punkten den fünften Tabellenplatz, der die direkte Champions-League-Qualifikation bedeutet. Der FC Augsburg verbleibt mit 33 Zählern auf Platz zehn im gesicherten Mittelfeld und hält komfortabel Abstand zu den Abstiegsrängen.