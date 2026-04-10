Italien ernennt Interims-Teamchef für Juni-Länderspiele

Italien hat - vorerst - einen neuen Teamchef.

Der etatmäßige U21-Nationaltrainer Silvio Baldini wird die Auswahl bei den Juni-Tests gegen Luxemburg (3.6.) und Griechenland (7.6.) betreuen, wie die FIGC bekanntgibt.

Sein Vorgänger Gennaro Gattuso war jüngst nach der verpassten Qualifikation für die WM zurückgetreten - ebenso wie Verbandspräsident Gabriele Gravina. Ein neues FIGC-Oberhaupt soll am 22. Juni gewählt und danach der neue Teamchef bestellt werden.

Einst sogar im Europacup-Halbfinale

Baldini betreut die U21 seit vergangenem Sommer und gewann sieben von acht Spielen. Der 67-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit.

Bereits seit Ende der 80er ist er als Trainer tätig und stand bereits in 95 Serie-A-Spielen an der Seitenlinie. Mit Parma schaffte er es 2004/05 sogar bis ins Halbfinale des UEFA-Cups (heute Europa League).

Als Kandidaten als fester neuer Teamchef werden indes vor allem drei Namen genannt: Neben Massimiliano Allegri (derzeit AC Milan) sollen auch die beiden Ex-Teamchefs Antonio Conte (derzeit SSC Napoli) und Roberto Mancini (derzeit Al-Sadd, Katar) ein Thema sein.