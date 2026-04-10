Tottenham-Neo-Coach De Zerbi: "Will keine Verwirrung stiften"

Roberto De Zerbi fordert von Tottenham einen simplen Ansatz. Der neue Spurs-Trainer weiß, dass im Abstiegskampf wenig Zeit für Komplexität bleibt.

"Ich möchte keine Verwirrung bei den Spielern stiften. Sie müssen einen klaren Spielplan haben und nicht zu viele Anweisungen, nicht zu viel Nachdenken", sagte der Italiener am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz.

"Sie müssen mit Mut, mit Persönlichkeit spielen und kämpfen. Meine Forderung ist, den richtigen Geist zu zeigen, den ich sehen möchte."

Klarer Fokus auf Abstiegskampf

De Zerbi erhielt einen Fünfjahresvertrag – allerdings ohne Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs – mit der sofortigen Aufgabe, den Klassenerhalt in der Premier League zu sichern. Tottenham liegt mit sieben verbleibenden Spielen einen Punkt vor den Abstiegsrängen.

De Zerbi war zuvor in der Premier League als Trainer von Brighton tätig und trainierte zuletzt Marseille, das er im Februar nach einer Meinungsverschiedenheit mit der Führung des französischen Vereins verließ.

Tottenham's erste Bewährungsprobe unter dem neuen Coach findet am Sonntag bei Sunderland statt. Er ist nicht übermäßig besorgt über die Umsetzung seines Spielstils.

Fokus auf Charakter und Offensive

"Was ich tun möchte, was ich sofort erreichen möchte, ist der Charakter, der richtige Geist, der richtige Mut zum Spielen, zum Angreifen, denn die DNA dieses Vereins, dieser Mannschaft ist es, Tore zu finden, zu schießen", sagte er. Nach etwa einer Woche Arbeit mit den Spielern zeigte er sich "sicher positiver" bezüglich des Klassenerhalts.

Die Spurs, amtierende Europa-League-Sieger, entließen Igor Tudor nach 44 Tagen einer Interimszeit, die die Misere Tottenhams verschärfte. Tudor wurde geholt, nachdem Thomas Frank nur acht Monate im Amt war.

De Zerbi zollte ihnen am Freitag Respekt. "Ich bin nicht besser als Thomas Frank oder Igor Tudor, denn ich betrachte sie als sehr gute Trainer. Ich versuche, meinen Stil, mich selbst, meinen Charakter, meine Persönlichkeit, meine Leidenschaft einzubringen, um den Spielern zu helfen. Zuerst einmal, damit sie ihre Qualitäten zeigen, denn sie haben viele Qualitäten, und dann, um unser Ziel zu erreichen, denn das Wichtigste ist jetzt unser Ziel."