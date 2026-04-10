Bayern jagt gegen St. Pauli einen Uralt-Rekord

Drei Tage nach starken Europacup-Auftritten kämpfen der FSV Mainz und der SC Freiburg in der deutschen Bundesliga im direkten Duell um die Chance auf einen internationalen Startplatz 2026/27.

Die achtplatzierten Breisgauer um Philipp Lienhart reisen am Sonntag mit vier Punkten Vorsprung zu den Mainzern, die mit den österreichischen Stammspielern Stefan Posch und Philipp Mwene derzeit ein echtes Hoch erleben.

Die Bayern gastieren bei Abstiegskandidat St. Pauli.

Viel Lob von Matthäus

Freiburg hat mit einem 3:0 gegen Celta Vigo das Tor zum Europa-League-Halbfinale weit aufgestoßen. "Das beste Spiel der Freiburger, das ich - seit ich beim Fernsehen arbeite - gesehen habe", urteilte Deutschlands Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus.

Mit diesem Selbstvertrauen geht es für den SC gegen die seit neun Spielen ungeschlagenen Mainzer, die in der Conference League mit einem 2:0 gegen Straßburg ebenfalls überzeugt hatten.

"Wenn wir unangenehm sind, aggressiv, energisch auch, dann können wir für jeden Gegner gefährlich werden", erklärte Stürmer Igor Matanovic, dessen Team gegen Mainz seit fünf Jahren ohne Niederlage ist.

Rotation bei den Bayern?

Für die Bayern gilt es zwischen den Highlightspielen gegen Real Madrid, die Pflichtaufgabe St. Pauli zu lösen. Bayern-Trainer Vincent Kompany dürfte am Samstag in Hamburg einige Stammkräfte für das CL-Rückspiel schonen.

Kompany will dennoch eine Mannschaft sehen, die mit genauso viel Energie wie beim 2:1 gegen Real im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag auftritt. "Wir wollen das nicht verlieren, was wir derzeit haben", betonte er.

Als Alternative in der Offensive fehlt für einige Zeit Youngster Lennart Karl. Der 18-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen (Alle Infos >>>).

Die Bayern mit dem österreichischen Verteidiger Konrad Laimer haben bereits 100 Saisontore erzielt und könnten am Millerntor den uralten Bundesliga-Torrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 übertreffen.

Dortmund will die Königsklasse perfekt machen

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen war in den vergangenen Jahren stets das Duell um die Herausforderer-Rolle der Bayern. Zwei Jahre lang hatte die Werkself vom Bayer-Konzern die Nase vorn, aktuell ist der Traditionsclub aus Dortmund wieder enteilt und als Tabellenzweiter 15 Zähler voraus.

Während der BVB mit den Österreichern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka die Qualifikation für die Königsklasse im Optimalfall schon am Wochenende perfekt machen kann, will Leverkusen mit einem Erfolg in Dortmund die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen verlieren.

Die hat auch der Fünfte TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer und Alexander Prass vor dem Spiel in Augsburg fest im Blick.

Der Tabellendritte RB Leipzig (Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager) ist im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Kevin Stöger) klarer Favorit.

Die Borussia steckt ebenso im Abstiegskampf wie der 1. FC Köln (Florian Kainz) und Werder Bremen (Marco Friedl, Romano Schmid, Marco Grüll), die am Sonntag in Köln aufeinandertreffen.