Hertha lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen

In der 26. Runde der zweiten deutschen Bundesliga trennen sich Hertha BSC und der Vfl Bochum mit einem 1:1 Unentschieden. Dank dem späten Treffer von Morgalla nehmen die Bochumer doch noch einen Punkt mit nach Hause.

Die Partie startet mit viel Tempo und mehreren frühen Standardsituationen. Mehrere Abschlüsse von Cuisance, Brekalo und anderen Akteuren gehen klar am Tor vorbei.

Hertha trifft vor der Pause vom Punkt

Das Spiel bleibt offen, doch kurz vor dem Pausenpfiff schlagen die Gastgeber zu. In der 45. Minute entscheidet Schiedsrichter Michael Bacher auf Elfmeter für Hertha. Dawid Kownacki übernimmt Verantwortung und verwandelt sicher zum 1:0 (45+1.).

Nach Wiederbeginn suchen die Gäste sofort den Weg nach vorne und erzwingen mehrere Schüsse, Ecken und Standardsituationen. Wittek sorgt gleich für die nächste Ecke, später folgt ein VAR-Check, der jedoch ohne Folgen bleibt.

Hertha stabilisiert sich, kommt über Cuisance und Kownacki selbst zu Abschlüssen, die aber von der Bochumer Defensive entschärft werden. Insgesamt ist der Beginn der zweiten Hälfte deutlich umkämpfter als der erste Durchgang.

Dramatik in der Nachspielzeit: Bochum gleicht aus

In der Nachspielzeit wird es dramatisch. Bochum erzwingt eine Ecke von links (90+1.), Maximilian Wittek tritt an und Salzburg-Leihgabe Leandro Morgalla drückt den Ball zum 1:1 über die Linie.

So trennen sich beide Mannschaften mit einem Remis. Hertha vergibt in letzter Minute wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg.