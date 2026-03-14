Hertha BSC Hertha BSC BSC VfL Bochum VfL Bochum BOC
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Dawid Kownacki
  • Leandro Morgalla
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Hertha lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen

Ein später Ausgleichstreffer einer Salzburg-Leihgabe verhindert einen Hertha-Heimsieg.

Hertha lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 26. Runde der zweiten deutschen Bundesliga trennen sich Hertha BSC und der Vfl Bochum mit einem 1:1 Unentschieden. Dank dem späten Treffer von Morgalla nehmen die Bochumer doch noch einen Punkt mit nach Hause.

Die Partie startet mit viel Tempo und mehreren frühen Standardsituationen. Mehrere Abschlüsse von Cuisance, Brekalo und anderen Akteuren gehen klar am Tor vorbei.

Hertha trifft vor der Pause vom Punkt

Das Spiel bleibt offen, doch kurz vor dem Pausenpfiff schlagen die Gastgeber zu. In der 45. Minute entscheidet Schiedsrichter Michael Bacher auf Elfmeter für Hertha. Dawid Kownacki übernimmt Verantwortung und verwandelt sicher zum 1:0 (45+1.).

Nach Wiederbeginn suchen die Gäste sofort den Weg nach vorne und erzwingen mehrere Schüsse, Ecken und Standardsituationen. Wittek sorgt gleich für die nächste Ecke, später folgt ein VAR-Check, der jedoch ohne Folgen bleibt.

Hertha stabilisiert sich, kommt über Cuisance und Kownacki selbst zu Abschlüssen, die aber von der Bochumer Defensive entschärft werden. Insgesamt ist der Beginn der zweiten Hälfte deutlich umkämpfter als der erste Durchgang.

Dramatik in der Nachspielzeit: Bochum gleicht aus

In der Nachspielzeit wird es dramatisch. Bochum erzwingt eine Ecke von links (90+1.), Maximilian Wittek tritt an und Salzburg-Leihgabe Leandro Morgalla drückt den Ball zum 1:1 über die Linie.

So trennen sich beide Mannschaften mit einem Remis. Hertha vergibt in letzter Minute wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg.

Mehr zum Thema

Braunschweig gewinnt bei Kornetka-Debüt

Braunschweig gewinnt bei Kornetka-Debüt

International
BVB-Star könnte zu Ex-Klub zurückkehren

BVB-Star könnte zu Ex-Klub zurückkehren

Deutsche Bundesliga
Hoeneß tobt: "Schlechteste Leistung eines Schiedrichter-Teams"

Hoeneß tobt: "Schlechteste Leistung eines Schiedrichter-Teams"

Deutsche Bundesliga
1
Kein Sieger im Traditionsduell zwischen Hamburg und Köln

Kein Sieger im Traditionsduell zwischen Hamburg und Köln

Deutsche Bundesliga
Doppelte Unterzahl! FC Bayern rettet dennoch Punkt in Leverkusen

Doppelte Unterzahl! FC Bayern rettet dennoch Punkt in Leverkusen

Deutsche Bundesliga
12
Hoffenheim kann perfektes Hecking-Debüt noch verhindern

Hoffenheim kann perfektes Hecking-Debüt noch verhindern

Deutsche Bundesliga
4
Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Serie A

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) Hertha BSC VfL Bochum