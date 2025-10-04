Tottenham Hotspur setzt sich am 7. Spieltag der englischen Premier League mit 2:1 bei Leeds United durch. Die "Spurs" springen in der Tabelle vorerst auf Rang zwei.

Das beste Auswärtsteam der bisherigen Premier League-Saison wird seiner Favoritenrolle beim Aufsteiger von Beginn an gerecht und geht durch Ex-Bayern-Spieler Mathys Tel in Führung (22.). Der Franzose bringt einen Schuss aus der Strafraumgrenze mithilfe eines Gegenspielers im Tor unter.

Tottenham entführt geschickt drei Punkte

Doch Leeds findet die richtige Antwort in Form einer Co-Produktion zweier Ex-"Bullen". Nach einem Schuss von Brendan Aaronson sorgt Noah Okafor mit einem Abstauber für den Ausgleich (34.).

In der zweiten Halbzeit bringt Mohamed Kudus Tottenham durch einen abgefälschten Linksschuss wieder in Front (57.). Leeds hat daraufhin gute Ausgleichschancen, die "Spurs" nehmen mit dem eingewechselten Kevin Danso (ab der 84.) aber geschickt Zeit von der Uhr und fügen Leeds die erste Liga-Heimniederlage seit Dezember 2022 zu.