    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Der österreichische Trainer legt mit Crystal Palace eine gewaltige Serie hin - und holt damit auch alle Fans ab.

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Seit unglaublichen 19 Pflichtspielen hat Oliver Glasner mit Crystal Palace kein Spiel mehr verloren. Damit hat der österreichische Trainer einen neuen Klubrekord aufstellen können.

    Diese Serie konnte auch beim Conference-League-Debüt des Vereins fortgesetzt werden. Gegen Dynamo Kiew setzten sich die "Eagles" am Donnerstag mit 2:0 durch (Spielbericht >>>). Auch in der Liga läuft es, dort liegt der FA-Cup-Sieger der vergangenen Saison auf Rang vier.

    Wenig überraschend wird das auch von den Fans honoriert, die den österreichischen Trainer fast wöchentlich lautstark feiern.

    "In Frankfurt habe ich auch viel Liebe bekommen. Meine Frau war damals wirklich eifersüchtig, sie ist es jetzt wieder", erklärt Glaser nach dem Sieg über Kiew am Donnerstag scherzhaft.

    Glasner kann beruhigen

    Allerdings kann er seine Frau mit einem Augenzwinkern beruhigen: "Sie kennt mich seit 30 Jahren und weiß, dass sie mir vertrauen kann."

    Glasner zeigte sich jedoch bemüht, den Fokus von sich zu lenken: "Natürlich weiß ich es zu schätzen, aber die Wichtigsten sind die Spieler, sie müssen ihren Job machen, und den machen sie hervorragend. Dahinter steckt viel Arbeit."

    Am Sonntag bietet sich die nächste Chance, die Serie zu prolongieren, dann gastiert Crystal Palace beim FC Everton (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker).

