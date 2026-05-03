Befreiungsschlag: Danso und Co. zittern sich aus Abstiegszone

Tottenham Hotspur feiert am 35. Spieltag der Premier League einen immens wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Aston Villa.

Nach einem furiosen Start dominieren die Gäste das Spielgeschehen, müssen am Ende aber einen echten Nervenkrimi überstehen. Mit diesem hart erkämpften Sieg, bei dem ÖFB-Legionär Kevin Danso durchspielt, sammeln die Spurs entscheidende Punkte im Abstiegskampf und verlassen endlich die Abstiegsränge.

Tottenham mit früher Führung

De Zerbis Truppe übernimmt sofort das Kommando und drückt der Partie mit viel Ballbesitz ihren Stempel auf. Schon in der Anfangsphase schlägt es im Kasten von Keeper Emiliano Martinez ein, als Conor Gallagher den frühen Führungstreffer zum 1:0 besorgt.

Die Hausherren, bei denen Tammy Abraham und Jadon Sancho völlig in der Luft hängen, finden überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Tottenham nutzt das eiskalt aus: Mathys Tel bedient Richarlison, der den Ball zum verdienten 2:0 in die Maschen befördert.

Verletzungssorgen bei Tottenham

Nach dem Seitenwechsel bemüht sich Aston Villa, das Ruder herumzureißen, und bringt unter anderem Stürmer Ollie Watkins für den blassen Abraham. Die zweite Hälfte mutiert jedoch zunehmend zu einer echten Abnutzungsschlacht mit unzähligen Fouls.

Bitter für die Londoner: Sie müssen gleich zwei schmerzhafte Ausfälle hinnehmen. Zunächst erwischt es Mittelfeldmotor Rodrigo Bentancur, der durch Yves Bissouma ersetzt wird. In der dramatischen Schlussphase geht dann auch noch Torschütze Richarlison mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, für ihn kommt Pape Matar Sarr in die Partie.

Aston Villa kommt noch einmal ran

Tottenham verpasst es trotz insgesamt neun Schüssen, den Deckel endgültig draufzumachen. So wird es noch einmal richtig heiß: In der sechsten Minute der Nachspielzeit (96.) sticht der Joker der Gastgeber, als Emiliano Buendia nach Vorarbeit von Matty Cash den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer über die Linie drückt. Die Aufholjagd kommt jedoch zu spät, wenig später beendet der Schiedsrichter die Zitterpartie.

Während Aston Villa eine schmerzhafte Heimpleite einsteckt, feiert Tottenham einen monumentalen Erfolg. Dieser Sieg ist ein klares Statement der Spurs, dass sie in der absoluten Crunch-Time der Saison auch dreckige Siege einfahren können, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern.