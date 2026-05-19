Millionen-Loch droht: Stadt London hofft auf Spurs-Abstieg

Das Abstiegsduell in der englischen Premier League birgt brisante Aspekte.

West Ham United befindet sich zwei Punkte hinter Tottenham Hotspur knapp unter dem Strich auf Abstiegsplatz 17.

Die "Hammers" haben aber im Gegensatz zum Stadtkontrahenten (noch zwei Spiele) nur mehr ein Match ausständig. Die bedrohliche Lage macht auch Bürgermeister Sadiq Khan Sorgen. Der 55-Jährige macht klar, wem er die Daumen drückt.

"Ich sage den Londonern, die keine Spurs-Fans sind: Ihr solltet wahrscheinlich West Ham die Daumen drücken. Denn die Steuerzahler würden verlieren, wenn West Ham absteigt", so Khan zur "BBC".

Budgetloch droht

Der Grund: Die "Hammers" haben mit der Stadt einen Deal über 99 Jahre. Im Falle eines Abstiegs würde sich die jährliche Miete von aktuell fünf Millionen Euro (4,4 Millionen Pfund) halbieren – Einnahmen, die der Stadt dadurch verloren gingen.

Laut Khan müsste die entstehende Finanzierungslücke im Londoner Budget letztlich von den Steuerzahlern getragen werden, die bereits jetzt für die Betriebskosten des Stadions aufkommen. Dadurch würden zusätzliche Ausgaben von rund 2,8 Millionen Euro (2,5 Millionen Pfund) entstehen.

Den Deal fädelte Vorgänger Boris Johnson ein, damit das für die Olympischen Spiele 2012 errichtete London Stadium nicht leer steht. Entsprechend günstig seien auch die Konditionen. "Der denkbar schlechteste Deal", findet Khan.