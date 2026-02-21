Später Schock: Burnley trotzt Chelsea einen Punkt ab

Der FC Chelsea ist in der 27. Runde der Premier League lange auf Siegkurs, letztlich reicht es gegen den FC Burnley jedoch nur zu einem 1:1.

Damit verharren die "Blues" auf dem vierten Tabellenplatz, während Scott Parkers Truppe als 19. weiter tief im Abstiegskampf steckt.

Dominanz ohne Ertrag

Bereits in der Anfangsphase bringt Joao Pedro (4.) die Gastgeber nach Vorlage von Pedro Neto in Führung. Der Treffer hält auch dem VAR-Check stand und gibt den Londonern Sicherheit.

Parkers Schützlinge finden offensiv kaum statt, verzeichnen aber durch einen Schuss von Hannibal Mejbri, den Keeper Robert Sanchez pariert, eine erste Annäherung.

Auf der Gegenseite verabsäumen es Enzo Fernandez und Cole Palmer, die Führung auszubauen, weshalb es mit dem knappen Vorsprung in die Pause geht.

Platzverweis kippt die Partie

Auch nach dem Seitenwechsel kontrolliert Chelsea zunächst das Spiel, ohne jedoch die Entscheidung herbeiführen zu können.

Die Statik der Begegnung ändert sich schlagartig, als der vorbelastete Wesley Fofana die Gelb-Rote Karte sieht und des Feldes verwiesen wird (72.).

In Überzahl erhöht der Außenseiter den Druck: Der eingewechselte James Ward Prowse bringt frischen Wind, und Josh Laurent prüft den gegnerischen Torwart.

Chelsea zieht sich weit zurück, kann dem Ansturm aber nicht bis zum Schluss standhalten. In der Nachspielzeit flankt Ward Prowse den Ball in die Gefahrenzone, wo Zian Flemming (90.+3) per Kopf den viel umjubelten Ausgleich erzielt.

Für Roseniors Team ist das Remis nach langer Führung ein Dämpfer im Rennen um die Champions-League-Plätze, auch wenn die Mannschaft seit fünf Spielen ungeschlagen bleibt. Allerdings gibt es auch im zweiten Heimspiel in Folge nur ein Remis.

Burnley hingegen sammelt im Kampf um den Klassenerhalt einen moralisch enorm wichtigen Zähler gegen einen Favoriten.

Aston Villa rettet einen Punkt

Aston Villa darf sich dagegen nach langer Zeit in Rückstand über das 1:1 gegen Leeds United freuen.

Stach schießt die Gäste mit einem traumhaft verwandelten Freistoß aus großer Distanz in Front (31.), die Führung hält bis tief in die Schlussphase. Dort rettet Winter-Neuzugang Abraham den "Villains" einen Punkt (88.).

Aston Villa festigt mit 51 Zählern den dritten Platz, Leeds United nimmt mit 31 Punkten den 15. Rang ein.

Brighton & Hove Albion feiert einen 2:0-Sieg beim FC Brentford. Die Tore erzielen Gomez (30.) und Welbeck (45.+1). Brentford ist Siebter, Brighton Zwölfter.