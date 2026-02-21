Nach Klatsche in Istanbul: Juve verliert auch in der Serie A

In der 26. Runde der Serie A setzt sich Como 1907 überraschend mit 2:0 gegen Juventus Turin durch, wobei Mergim Vojvoda (11.) und Maxence Caqueret (61.) für die Gäste treffen.

Wenige Tage nach der 2:5-Klatsche in der UEFA Champions League bei Galatsaray Istanbul rutscht die Elf von Luciano Spalletti durch dieses Ergebnis in der Tabelle auf den fünften Rang ab, während Como Platz sechs festigt und den Rückstand auf die Turiner auf nur noch einen Punkt verkürzt.

Como erwischt Juve eiskalt

Die Partie beginnt ohne langes Abtasten: Bereits früh hat Lucas Da Cunha für die Gäste die Führung auf dem Fuß, setzt das Leder aber knapp neben das Gehäuse (4.), ehe Kenan Yildiz im direkten Gegenzug Schlussmann Jean Butez prüft (5.).

Spallettis Truppe wirkt in der Anfangsphase zwar bemüht, wird aber kalt erwischt. Nach Vorlage von Anastasios Douvikas ist es Mergim Vojvoda, der Cesc Fabregas' Team jubeln lässt und zum 1:0 einschiebt (11.).

Juventus versucht sofort zu antworten, doch Lois Openda scheitert beim Abschluss (22.). Die Gäste bleiben gefährlich und haben kurz vor dem Pausenpfiff Pech, als ein starker Versuch von Da Cunha nur an die Latte klatscht (38.).

Vorentscheidung mitten in Turiner Drangphase

Nach dem Seitenwechsel versucht der Rekordmeister, den Druck zu erhöhen. Der zur Halbzeit eingewechselte Francisco Conceicao kommt direkt zu einer Möglichkeit, sein Schuss wird jedoch abgewehrt (49.).

Mitten in die Drangphase der Hausherren hinein sorgt Como für die Vorentscheidung: Nach einem Assist von Da Cunha trifft Maxence Caqueret zum 2:0 (61.).

Juventus gibt sich nicht auf, hat aber an diesem Nachmittag kein Glück im Abschluss. Teun Koopmeiners trifft in der Schlussphase nur den Pfosten (84.), und auch ein Kopfball des eingewechselten Jonathan David verfehlt kurz darauf das Ziel (84.).

Am Ende entführt Como 1907 drei wichtige Punkte aus Turin und meldet damit massive Ansprüche im Kampf um die internationalen Startplätze an.

Für Juventus bedeutet die Heimniederlage einen herben Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Qualifikation, da man wertvollen Boden auf die Konkurrenz verliert. Außerdem ist die "Alte Dame" nun seit fünf Spielen sieglos.