Glasner: Entscheidung um Palace-Zukunft wohl gefallen

Oliver Glasners Ära bei Crystal Palace dürfte doch noch nicht zu Ende sein.

Nachdem der Oberösterreicher (51) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz offen über ein mögliches Aus bei seinem Stammklub sprach und dabei auch Selbstkritik übte, dürfte nun eine Entscheidung gefallen sein.

Glasner und Co. stecken in Krise

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano wollen sich die "Eagles" nicht vorzeitig von dem Austro-Coach trennen.

Demnach sollen die Londoner Glasner in direkten Gesprächen vorerst ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Sollte die Ergebniskrise jedoch anhalten, könnte ein vorzeitiger Abschied jedoch wieder Thema werden.

Dass Glasner Palace im kommenden Sommer verlassen wird, steht ohnehin bereits fest.

In den vergangenen 15 Spielen (wettbewerbsübergreifend) holte man nur einen Sieg. Zuletzt kam man in der Conference League nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Zrinjski Mostar heraus.