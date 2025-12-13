Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Im Duell der Tabellennachbarn feiert der VfL Wolfsburg am Samstag in der 14. Runde der Deutschen Bundesliga im Borussia-Park einen verdienten 3:1-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Matchwinner ist ÖFB-Legionär Patrick Wimmer (4., 34.), der gleich zwei Treffer der Gäste erzielt. Die weiteren Tore schießen Mohamed Amoura (30.) sowie Konstantinos Koulierakis per Eigentor (22.).

Durch diesen Erfolg verbessert sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer auf den 13. Tabellenplatz und rückt bis auf einen Punkt an die nun auf Rang elf liegende Elf von Eugen Polanski heran.

Wimmer eröffnet den Torreigen

Das Spiel beginnt furios für die Gäste, als Patrick Wimmer eine Vorlage von Lovro Majer früh verwertet und Wolfsburg in Front bringt.

Gladbach zeigt sich zunächst unbeeindruckt und drängt auf den Ausgleich, der Mitte der ersten Hälfte auch fällt: Koulierakis befördert den Ball unglücklich ins eigene Netz – eine Szene, die der VAR bestätigt.

Die Freude der Hausherren währt jedoch nur kurz, denn in einer offensiv hocheffizienten Phase bringt Amoura seine Farben wieder in Führung.

Nur wenige Minuten später ist es abermals der stark aufspielende Österreicher Wimmer, der nach Zuspiel von Christian Eriksen seinen Doppelpack schnürt und den Zwei-Tore-Vorsprung herstellt.

VAR-Entscheidungen und Aluminium

Nach dem Seitenwechsel versucht Gladbach mit 55 Prozent Ballbesitz das Spiel zu drehen, doch die Wolfsburger Defensive steht weitgehend sicher.

Pech haben die Gastgeber in der Schlussphase, als Yannick Engelhardt nur den Pfosten trifft. Aufregung gibt es zudem durch zwei weitere VAR-Entscheidungen: Sowohl ein vermeintlicher Treffer für Wolfsburg (65.) als auch ein Tor für Gladbach (73.) werden aberkannt.

In der 70. Spielminute kommt bei Gladbach Kevin Stöger für Shuto Machino ins Spiel, kurz nachdem Wimmer auf der Gegenseite unter Applaus das Feld verlassen hat (68.), wobei Stöger dem Spiel keine entscheidende Wende mehr geben kann.

Am Ende bleibt es beim 3:1 für die Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzen und sieben Schüsse auf das Tor bringen, während Gladbach nur dreimal direkt auf den Kasten von Kamil Grabara zielt. Der VfL Wolfsburg verschafft sich mit diesem Sieg etwas Luft im unteren Tabellendrittel, während Mönchengladbach den Anschluss an die obere Tabellenhälfte vorerst verpasst.

Coach Christian Ilzer darf sich mit Hoffenheim über einen 4:0-Heimsieg über den Hamburger SV freuen. Frankfurt setzt sich daheim 1:0 gegen Augsburg durch. St. Paulie schlägt Heidenheim mit 2:1.