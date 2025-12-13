Liverpool jubelt dank Ekitike-Doppelpack

Liverpool FC fährt am Samstag in der 16. Runde der Premier League einen 2:0-Heimsieg über Brighton & Hove Albion ein.

Arne Slots Elf erwischt dank Hugo Ekitike, der nach Vorarbeit von Joe Gomez zur frühen Führung trifft (1.), einen Blitzstart.

Die Hausherren drücken dem Spiel sofort ihren Stempel auf, müssen jedoch in der ersten Hälfte einen personellen Rückschlag hinnehmen: Der Vorbereiter des Führungstores, Joe Gomez, muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wird durch Mohamed Salah ersetzt (26.).

Der Ägypter kehrte nach Streitigkeiten mit Coach Slot in dieser Woche überraschend in den Kader zurück, seine Zukunft in Liverpool bleibt aber fraglich.

Brighton versteckt sich keineswegs und verzeichnet statistisch sogar etwas mehr Ballbesitz, entwickelt aber zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Ein Abschluss von Diego Gomez, den LFC-Keeper Alisson pariert (14.), bleibt die einzige nennenswerte Prüfung für den Torhüter der Gastgeber im ersten Durchgang. Auf der Gegenseite scheitert Alexis Mac Allister an Bart Verbruggen (7.) und auch Ryan Gravenberch bringt den Ball kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht im Tor unter (42.), sodass es mit der knappen Führung in die Kabinen geht.

Ekitike schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel sorgt Liverpool schnell für klare Verhältnisse. Zunächst scheitert der eingewechselte Salah noch mit einem Schuss am gegnerischen Torhüter (60.), doch nur Augenblicke später bedient der Ägypter seinen Teamkollegen Ekitike mustergültig. Der Stürmer schnürt per Kopf seinen Doppelpack und erhöht auf 2:0 (60.).

Die Gäste versuchen in der Folge zu antworten, bleiben aber im Abschluss glücklos. Torabschlüsse von Mats Wieffer (77.) und Ferdi Kadioglu (90.) verfehlen das Ziel deutlich. Die Partie fordert jedoch weitere Opfer auf Seiten der Hausherren, als Dominik Szoboszlai das Feld verletzt verlassen muss und für Federico Chiesa Platz macht (83.).

Durch diesen Erfolg klettert Liverpool in der Tabelle an den Gästen vorbei auf den sechsten Rang, während Brighton auf Platz neun abrutscht.

Chelsea souverän gegen Everton

Neben Liverpool fuhr auch Chelsea einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg über Everton ein. Durch den „Dreier“ untermauern die Blues ihren vierten Tabellenplatz und halten den Anschluss an das Spitzentrio.

Die Partie beginnt mit Möglichkeiten auf beiden Seiten: Zwar verzeichnet Everton durch Iliman Ndiaye die erste nennenswerte Gelegenheit, sein Schuss wird jedoch pariert (20.), doch die Antwort von Enzo Marescas Elf folgt prompt. Nach Vorarbeit von Malo Gusto besorgt Cole Palmer die Führung für die Londoner (21.).

Chelsea bleibt im Anschluss am Drücker, wobei Alejandro Garnacho das Ziel kurz darauf zweimal knapp verfehlt (23.) und ein Kopfball von Enzo Fernandez nicht den Weg ins Netz findet (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff belohnen sich die „Blues“ erneut: Diesmal ist es Gusto selbst, der nach Zuspiel von Pedro Neto den Ball im Tor unterbringt und den 2:0-Pausenstand markiert (45.).

David Moyes’ Mannschaft, die bereits früh verletzungsbedingt Kiernan Dewsbury-Hall durch Carlos Alcaraz ersetzen muss (15.), tut sich auch im zweiten Durchgang schwer, Zugriff auf das Spiel zu bekommen.

"Blues" kontrollieren das Geschehen

Mit insgesamt 58 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Torschüssen (16 gegenüber 8) kontrollieren die Gastgeber das Tempo. Everton kommt zwar zu sieben Eckbällen, kann aus diesen Standardsituationen jedoch kein Kapital schlagen.

In der zweiten Hälfte verwaltet Chelsea den Vorsprung geschickt, wobei Reece James mit einem Versuch am gegnerischen Torhüter scheitert (75.). Die beste Chance für Moyes' Truppe zum Anschluss findet erneut Ndiaye vor, der in der Schlussphase jedoch nur den Pfosten trifft (87.). Abgesehen von einer Gelben Karte für Wesley Fofana (76.) verläuft der zweite Durchgang ohne weitere große Aufreger.

Mit diesem Sieg klettert das Punktekonto von Chelsea auf 28 Zähler, womit der Klub sicher auf dem vierten Rang verweilt und den Abstand zu Aston Villa nicht größer werden lässt. Der Everton FC hingegen verpasst den Sprung nach vorne und bleibt mit 24 Punkten vorerst auf dem achten Tabellenplatz hängen.