Raphina-Doppelpack! Barcelona vergrößert Abstand zu Real Madrid

Die Katalanen müssen lange warten, am Ende werden sie aber von ihrem Goalgetter erlöst.

Der FC Barcelona baut seine Tabellenführung mit einem 2:0-Heimsieg im Camp Nou über CA Osasuna aus.

Hansi Flicks Elf bestimmt das Spielgeschehen über die gesamte Distanz und gewinnt aber erst dank eines späten Doppelpacks von Raphinha (70., 86.).

Mit nun 43 Punkten zementieren die Katalanen ihre Tabellenführung, während Alessio Liscis Truppe auf den 16. Tabellenplatz abrutscht.

Dominanz ohne Ertrag

Vom Anpfiff weg übernehmen die Hausherren die Kontrolle und schnüren den Gegner bei 70 Prozent Ballbesitz in dessen Hälfte ein.

Zunächst bleiben mehrere Eckbälle ungenutzt, ehe Pedri erstmals für Gefahr sorgt (20.), aber am gegnerischen Torhüter scheitert.

Kurz darauf jubelt das Stadion vergeblich: Ein Treffer von Lamine Yamal wird nach VAR-Intervention wegen Abseits aberkannt (26.).

Raphinha erlöst die Fans

Auch im zweiten Durchgang gibt Barcelona den Ton an. Marcus Rashford prüft kurz nach Wiederanpfiff den Schlussmann der Gäste (48.), doch das Abwehrbollwerk hält zunächst stand.

Die Erlösung folgt in der Schlussviertelstunde, als Raphinha nach Vorlage von Pedri die überfällige Führung besorgt (70.).

Während Osasuna trotz Wechseln und nur drei Torschüssen offensiv blass bleibt, überschlagen sich im Finish die Ereignisse.

Ein vermeintlicher Ausgleich der Gäste wird vom Video-Assistenten einkassiert (86.), und fast im Gegenzug sorgt Raphinha mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (86.).

Weichenstellung im Titelkampf

Durch den Sieg baut der FC Barcelona seinen Polster an der Spitze aus. Real Madrid liegt bei einem Spiel weniger bereits sieben Punkte dahinter. Der Tabellen-Dritte Villarreal hat bei zwei Spielen weniger acht Zähler Rückstand.

Für Osasuna hingegen bleibt der Abstand zu den Abstiegsplätzen nach dieser Niederlage gering, der Blick muss weiter nach unten gerichtet werden.

