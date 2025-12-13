Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby

Bayer 04 Leverkusen setzt sich im Topspiel der Deutschen Bundesliga am 14. Spieltag mit einem 2:0-Heimsieg über den 1. FC Köln durch.

Damit kehrt Leverkusen nach zwei Bundesligapleiten gegen Dortmund (1:2) und Augsburg (0:2) wieder zurück in die Erfolgsspur.

Dabei agiert Leverkusen von Beginn an tonangebend. Die Hjulmand-Elf verzeichnet vor dem Seitenwechsel viel mehr Ballbesitz und sorgt auch für mehr Offensivakzente, lässt die notwendige Effizienz aber zunächst vermissen.

Leverkusen belohnt sich für eine dominante Vorstellung

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt der Vizemeister der Vorsaison dominant und belohnt sich schließlich auch. Martin Terrier bringt die Heimischen nur vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Traumtor in hohem Bogen mit 1:0 in Führung (66.).

Nur sechs Minuten danach köpft Bayer-Kapitän Robert Andrich nach einem Eckball zum 2:0 ein (72.). Die Domstädter bleiben auch danach offensiv viel zu harmlos. Leverkusen bringt den Derbyerfolg daher souverän über die Zeit.

ÖFB-Legionär Florian Kainz muss die Kölner-Pleite über 90 Minuten von der Ersatzbank aus ansehen.

Damit springt Leverkusen im Kampf um die CL-Plätze wieder auf den vierten Platz (26 Punkte) vor Hoffenheim vor. Köln bleibt hingegen mit 16 Zähler (9. Platz) im Tabellenmittelfeld.