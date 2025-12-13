Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV 1. FC Köln 1. FC Köln KOE
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Martin Terrier
  • Robert Andrich
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby

Leverkusen darf sich nach zwei BL-Pleiten über einen verdienten Heimerfolg im Rhein-Derby freuen. Damit springt die Hjulmand-Elf wieder auf einen CL-Platz.

Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bayer 04 Leverkusen setzt sich im Topspiel der Deutschen Bundesliga am 14. Spieltag mit einem 2:0-Heimsieg über den 1. FC Köln durch.

Damit kehrt Leverkusen nach zwei Bundesligapleiten gegen Dortmund (1:2) und Augsburg (0:2) wieder zurück in die Erfolgsspur.

Dabei agiert Leverkusen von Beginn an tonangebend. Die Hjulmand-Elf verzeichnet vor dem Seitenwechsel viel mehr Ballbesitz und sorgt auch für mehr Offensivakzente, lässt die notwendige Effizienz aber zunächst vermissen.

Leverkusen belohnt sich für eine dominante Vorstellung

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt der Vizemeister der Vorsaison dominant und belohnt sich schließlich auch. Martin Terrier bringt die Heimischen nur vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Traumtor in hohem Bogen mit 1:0 in Führung (66.).

Nur sechs Minuten danach köpft Bayer-Kapitän Robert Andrich nach einem Eckball zum 2:0 ein (72.). Die Domstädter bleiben auch danach offensiv viel zu harmlos. Leverkusen bringt den Derbyerfolg daher souverän über die Zeit.

ÖFB-Legionär Florian Kainz muss die Kölner-Pleite über 90 Minuten von der Ersatzbank aus ansehen.

Damit springt Leverkusen im Kampf um die CL-Plätze wieder auf den vierten Platz (26 Punkte) vor Hoffenheim vor. Köln bleibt hingegen mit 16 Zähler (9. Platz) im Tabellenmittelfeld.

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga LIVE: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga
Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Deutsche Bundesliga
4
RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

Deutsche Bundesliga
12
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - HSV

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - HSV

Deutsche Bundesliga
Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

International
Ex-Salzburger Rene Maric verlängert beim FC Bayern

Ex-Salzburger Rene Maric verlängert beim FC Bayern

Deutsche Bundesliga
1
Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln