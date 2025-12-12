NEWS

Slot rudert zurück: Salah wieder im Kader

Nach Salahs öffentlich geäußerter Kritik am FC Liverpool dürfte der niederländische Trainer seine Meinung geändert haben.

Slot rudert zurück: Salah wieder im Kader Foto: © GETTY
Nach seinem aufsehenerregenden Interview und der darauffolgenden Suspendierung scheint Mohamed Salah nun wieder in den Kader des FC Liverpool zurückzukehren.

Englischen Medienberichten zufolge steht der Ägypter im Aufgebot des Meisters für das Ligaspiel am Samstag gegen Brighton & Hove Albion.

Wie sowohl die BBC als auch Sky UK melden, habe Teammanager Arne Slot die Entscheidung getroffen, da sie im besten Interesse des Vereins sei. Am Freitag soll es zu einem Gespräch zwischen Salah und dem niederländischen Trainer gekommen sein, nachdem der Offensivstar beim Champions-League-Duell mit Inter Mailand nicht berücksichtigt worden war.

Dennoch bleibt seine Zukunft an der Anfield Road ungewiss – nach dem Spiel gegen Brighton am Samstag reist Salah mit der ägyptischen Nationalmannschaft zum Afrika-Cup nach Marokko.

Wechsel nach Saudi-Arabien?

Vorige Woche hatte der 33-Jährige deutliche Kritik geäußert („Ich verstehe es nicht und es ist nicht akzeptabel für mich. Man wirft mich unter den Bus.") und einen Abschied im Winter angedeutet.

Zudem erklärte er, er habe seine Eltern gebeten, zum Spiel gegen Brighton anzureisen. Er wolle die Partie „genießen“ und werde an der Anfield Road sein, „um mich von den Fans zu verabschieden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird“.

Als dritterfolgreichster Torschütze der Klubhistorie (420 Spiele, 250 Tore) und erst seit April mit einem lukrativen Zweijahresvertrag ausgestattet, gilt er schon seit geraumer Zeit als Wechselkandidat für Saudi-Arabien.

