Gala-Vorstellung bringt Liverpool ins CL-Viertelfinale

Der FC Liverpool überrollt Galatasaray Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League mit 4:0 und steht nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel letztlich souverän im Viertelfinale.

Von Beginn an übernimmt Slots Elf die Kontrolle über die Partie und setzt den Gegner stark unter Druck. Bereits in der Anfangsphase verfehlt Ekitike mit einem Torschuss knapp das gegnerische Gehäuse, bevor auch Florian Wirtz einen Versuch neben das Tor setzt.

Galatasaray hat in dieser Phase nicht nur mit dem hohen Tempo zu kämpfen, sondern auch mit Verletzungssorgen, da Victor Osimhen, Mario Lemina und Lucas Torreira allesamt auf dem Rasen der Anfield Road behandelt werden müssen.

Szoboszlai trifft zur Führung

Nach einer dominanten Eröffnungsphase brechen die Engländer den Bann: Nach Vorarbeit von Alexis Mac Allister erzielt Szoboszlai die verdiente Führung (25.).

Die Gastgeber bleiben am Drücker und prüfen Torhüter Ugurcan Cakir durch einen strammen Schuss von Salah.

Salah verschießt Elfer

Kurz vor dem Pausenpfiff rückt der Video-Schiedsrichter in den Mittelpunkt, als nach einem Vorfall rund um Sacha Boey auf Strafstoß für die Heimmannschaft entschieden wird.

Salah tritt an, verschießt den Ball jedoch. Praktisch im direkten Gegenzug kommt Buruks Truppe zu ihrer einzigen zwingenden Chance im gesamten Spiel, doch Keeper Alisson pariert den Kopfball von Roland Sallai sicher, womit es mit der knappen Führung in die Kabinen geht.

Ein Offensivfeuerwerk besiegelt Galas Aus

Nach dem Seitenwechsel versucht Galatasaray durch zwei Wechsel - Leroy Sane und Noa Lang kommen in die Partie - frische Impulse zu setzen. Doch die Hoffnungen der Türken werden rasch im Keim erstickt. Salah bedient Ekitike, der zielsicher auf 2:0 erhöht (51.).

Nur zwei Minuten später baut Gravenberch den Vorsprung weiter aus (53.). Liverpool drückt unermüdlich nach vorne, woraufhin ein weiterer Treffer von Jeremie Frimpong durch den Video-Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt wird.

Wenig später macht Salah seinen verschossenen Elfmeter wieder gut und trifft nach einem Zuspiel von Wirtz sehenswert zum 4:0 (62.).

Wiedersehen mit PSG wartet

Die Hausherren erspielen sich im gesamten Spielverlauf sechs Eckbälle und verzeichnen unglaubliche 28 Schüsse, von denen 16 direkt auf das Tor kommen.

Ekitike trifft in der Folge noch die Querlatte und Mac Allister scheitert an Cakir. In der absoluten Schlussphase wird den Engländern ein weiterer Treffer durch Mac Allister aufgrund eines Foulspiels nach Videobeweis verwehrt.

In der Runde der letzten Acht trifft Liverpool auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Im Vorjahr setzten sich die Franzosen im Achtelfinale nach Elfmeterschießen durch.