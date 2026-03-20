Leicester City: Vor Absturz in die dritte Liga

Vor einem Jahrzehnt feierte Leicester das Unmögliche, als das Team mit einer 5.000-zu-1-Chance die Premier League gewann. Die Zeiten haben sich jedoch geändert.

Die "Foxes" sind nicht nur in dieser Saison in die Championship abgestiegen, sondern rutschten auch in die Abstiegszone und laufen Gefahr, in die dritte englische Liga – die League One – durchgereicht zu werden.

"Finanzielle Katastrophe"

"Alles, was vor 10 Jahren da war, als wir die Premier League gewonnen haben – Herz, Entschlossenheit, die Underdog-Geschichte – das ist weg, komplett umgekehrt, und jetzt haben wir überbezahlte Spieler, die sich nicht sehr darum zu kümmern scheinen", sagte Phil Holloway, Herausgeber von Leicester Fan TV.

"Traurigerweise steuern wir auf den Abstieg in die League One zu, was finanziell eine absolute Katastrophe bedeuten könnte."

Turbulente Saison und Punktabzug

Nachdem Jamie Vardy nach Italien gewechselt war, machten die Foxes die erste Saisonhälfte mehr schlecht als recht und entließen im späten Januar Trainer Marti Cifuentes.

Unter Interimstrainer und Ex-Leicester-Star Andy King folgten drei aufeinanderfolgende Liganiederlagen. Während dieser Zeit wurde dem Klub auch wegen Verstoßes gegen die Ausgabenregeln in der Saison 2023/24 ein Sechs-Punkte-Abzug auferlegt.

Unter dem neuen Trainer Gary Rowett holte Leicester in sechs Spielen sechs Punkte. Die frühe Führung im Heimspiel gegen die Queens Park Rangers am vergangenen Wochenende konnte nicht gehalten werden, und das Spiel endete mit einer 3:1-Niederlage. Rowett beklagte die Gegentore, die "drei wirklich schlechte Tore" waren.

Kampf um den Klassenerhalt

Leicester liegt mit acht verbleibenden Spielen auf dem vorletzten Platz der Championship. Die Foxes, die keines ihrer letzten neun Auswärtsspiele in der Liga gewonnen haben, gastieren am Samstag vor der Länderspielpause bei den Playoff-Anwärtern Watford.

"Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Leistungen", sagte Rowett am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

"Man kann nicht einfach einen Zauberstab schwingen und plötzlich jedes Spiel gewinnen. Es muss harte Arbeit und Konstanz sein. Ich glaube, wir sind nah dran, eine sehr gute Mannschaft zu sein. Es sind nur diese kleinen Momente, die uns teuer zu stehen kommen."

Jordan James, ein 21-jähriger walisischer Mittelfeldspieler, der von Rennes ausgeliehen ist, führt Leicester mit 10 Ligatoren in dieser Saison an.

Leicester nur einmal drittklassig

Fans und kleine Vereine aus aller Welt feuerten Leicesters unwahrscheinlichen Lauf zum Titel in der Saison 2015/16 an.

"Es war, als würde man in einem sportlichen Märchen leben", sagte Holloway, ein lebenslanger Fan. In der folgenden Saison erreichten die Foxes das Viertelfinale der Champions League. Vier Jahre später gewann das Team zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den FA Cup.

Der Abstieg folgte 2022/23, dann der Aufstieg, und nach letzter Saison – die Vardy als "absolute Blamage" bezeichnete – ging es wieder nach unten.

In seiner 142-jährigen Geschichte hat Leicester nur eine Saison in der dritten englischen Liga gespielt. Die Foxes gewannen die Meisterschaft der League One in der Saison 2008/09 und stiegen zurück in die Championship auf.

Finanzielle Auswirkungen eines Abstiegs

Der Abstieg in der Fußball-Pyramide ist vor allem wegen der sinkenden Übertragungseinnahmen kostspielig.

In der Saison 2023/24 betrug der durchschnittliche Gesamtumsatz der League One-Klubs laut Deloitte 9,1 Millionen Pfund (12,2 Millionen US-Dollar), was etwa einem Viertel des durchschnittlichen Umsatzes der Championship-Klubs entsprach.

Der durchschnittliche Umsatz für Premier-League-Klubs in dieser Saison lag bei 316 Millionen Pfund (422 Millionen US-Dollar).

"Als Leicester-Fan glaube ich an Wunder", sagte Holloway, "weil wir alle eines erlebt haben."