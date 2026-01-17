Premier League heute: Manchester United - Manchester City

Derbytime in Manchester. United empfängt City in Runde 22 der Premier League (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Red Devils belegen in der Premier League den siebenten Tabellenrang und remisierten zuletzt 2:2 beim FC Burnley und damit zum dritten Mal in Serie.

Nach dem Abgang von Trainer Ruben Amorim muss sich United - mal wieder - neu finden. Ein Derbysieg gegen den ewigen Rvalen wäre da wohl goldwert. Es ist gleichzeitig das Trainerdebüt von Michael Carrick.

Die Skyblues sind Zweiter und schon elf Punkte vor Man United in der Tabelle. Dennoch konnte auch die Guardiola-Truppe zuletzt nicht gewinnen. City remisierte 1:1 mit Brighton.

Trotz des Auswärtsspieles ist ManCity wohl leicht zu favorisieren.