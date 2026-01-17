Die Krise beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt spitzt sich zu.

Nun könnte, wie "Fußballtransfers" berichtet, Trainer Dino Toppmöller vor dem Aus stehen.

Denn auch beim 3:3-Remis am Freitagabend gegen Werder Bremen (zum Spielbericht>>>) waren die Probleme der Mannschaft deutlich erkennbar. Vor allem in der Defensive wackelt das Team diese Saison, kassierte alleine in den letzten drei Spielen neun Gegentorre.

Bis zur 94. Minute, in der Ansgar Knauff sein Team vor einer erneuten Niederlage bewahrte, schaute es nach der zweiten Nullnummer in Serie aus.

Krösche vermeidet Bekenntnis

"Es sind immer wieder die gleichen Fehler. Wir haben jetzt seit 17, 18 Spielen die gleichen Themen, die uns begleiten. Wir kriegen unfassbar einfache Gegentore, sind im Ballbesitz viel zu hektisch - und haben keine Struktur", wird Sportvorstand Markus Krösche im Anschluss zitiert.

Des Weiteren fügte er hinzu, dass man so nicht weitermachen könne. Auch in der Frage über die Trainerposition gab er keine Garantie für Cheftrainer Toppmöller: "Wir besprechen es jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagt der 45-Jährige.

Von den letzten neun Spielen konnten die Frankfurter lediglich eine Partie gewinnen. In der Tabelle liegen sie aktuell auf Rang sieben.