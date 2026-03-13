Vereinstreue! Chelsea-Kapitän verlängert wohl bis 2032

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Reece James mit Ausnahme einer einjährigen Leihe 2018/19 zu Wigan Athletic ununterbrochen für den FC Chelsea.

Mittlerweile ist der 26-jährige Defensiv-Allrounder Kapitän der "Blues" und bringt es auf 225 Pflichtspieleinsätze für die Profis. Dabei steuerte er 16 Tore und 31 Vorlagen bei.

Vertrag wird vorzeitig verlängert

Wie "The Athletic" nun berichtet, wird der 22-fache englische Nationalspieler seinen eigentlich bis 2028 gültigen Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2032 verlängern. Damit wäre James nach Ablauf des Vertrages bereits 32 Jahre alt.

In der laufenden Spielzeit lief der gebürtige Londoner für Chelsea in 35 Pflichtspielen sowohl als Sechser als auch als Rechtsverteidiger auf, dabei erzielte er zwei Tore und lieferte sieben Assists.

Mittlerweile hat der Premier-League-Klub die Verlängerung offiziell bestätigt. "Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich habe immer gesagt, dass ich meine besten Jahre hier verbringen möchte, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alles haben, was nötig ist, um an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen", wird James zitiert.