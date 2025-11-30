West Ham United West Ham United WHU Liverpool FC Liverpool FC LFC
NEWS

Isak schießt Liverpool mit Premierentor zu Sieg gegen West Ham

Nach drei Niederlagen in Folge feiern die "Reds" wieder einen vollen Erfolg.

Am 13. Spieltag der Premier League setzt sich der Liverpool FC auswärts bei West Ham United mit 2:0 durch.

Die "Reds" können nach drei Niederlagen in Serie erstmals wieder über einen Sieg jubeln. Großen Anteil daran hat Rekord-Neuzugang Alexander Isak.

Torlose erste Hälfte

Die Partie beginnt ausgeglichen, doch die Gäste aus Liverpool übernehmen mit fortlaufender Spieldauer zusehends die Kontrolle. Die erste gute Gelegenheit findet Alexander Isak vor, dessen Schuss in der vierten Minute aber das Ziel verfehlt.

Auch nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung von Liverpool-Keeper Alisson (12.) bleiben es die Gäste, die den gefährlicheren Eindruck machen.

Versuche von Isak (21.), Alexis Mac Allister (30.) und Florian Wirtz (39.) kommen zwar auf das Tor, stellen West Hams Schlussmann Alphonse Areola aber vor keine unlösbaren Aufgaben.

Paqueta muss wegen Meckerns vom Feld

Die Truppe von Nuno Espirito Santo bemüht sich vor allem über Standardsituationen, bleibt aber über die gesamte erste Hälfte ohne einen einzigen Torschuss. Folgerichtig geht es mit einem 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Liverpool das spielbestimmende Team. In der 60. Minute belohnen sich die Gäste für ihren Aufwand: Nach Zuspiel von Cody Gakpo trifft Alexander Isak zur verdienten 1:0-Führung. West Ham müht sich um eine Antwort, findet jedoch kaum ein Mittel gegen die stabile Defensive Liverpools.

Die entscheidende Szene des Spiels folgt in der 84. Minute: West Hams Lucas Paqueta sieht zunächst nach einem Foulspiel die Gelbe Karte, daraufhin beschwert er sich so sehr, dass der Schiedsrichter eine zweite Gelbe Karte zückt und den Brasilianer vom Platz stellt.

In Überzahl kontrolliert Liverpool das Geschehen und macht in der Nachspielzeit alles klar, als Joe Gomez für Cody Gakpo auflegt, der zum 2:0-Endstand einschiebt (90.+2). Der Treffer hält auch der kurzen Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter stand.

