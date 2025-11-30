Crystal Palace Crystal Palace CRY Manchester United Manchester United MUN
Live
1:0
1:0 , 0:0
  • Jean-Philippe Mateta
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Premier League LIVE: Crystal Palace - Manchester United

Oliver Glasner trifft am 13. Spieltag der Premier League mit Crystal Palace auf Manchester United. LIVE-Infos:

Premier League LIVE: Crystal Palace - Manchester United Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner empfängt am 13. Spieltag der Premier League Manchester United (ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während die "Eagles" auf einem beeindruckenden fünften Tabellenplatz thronen, kämpft United als Zehnter darum, den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren.

Mit einer soliden Form von zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen strotzt Palace vor Selbstvertrauen.

Auf der anderen Seite steht ein Manchester United, das nach Antworten sucht. Trotz einer identischen Formbilanz in den letzten fünf Partien wirkt das Team fragil.

Das letzte Ligaduell im September endete mit einem torlosen Remis, was die Schwierigkeit unterstreicht, die Abwehr von Palace zu knacken.

Mehr zum Thema

Tottenham verliert mit Danso gegen Fulham

Tottenham verliert mit Danso gegen Fulham

Premier League
2
In der Nachspielzeit: Manchester City bezwingt Leeds knapp

In der Nachspielzeit: Manchester City bezwingt Leeds knapp

Premier League
Ballo bereitet Millwall-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor

Ballo bereitet Millwall-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor

International
1
Meiste Assists aller Zeiten! Messi mit nächstem Rekord

Meiste Assists aller Zeiten! Messi mit nächstem Rekord

International
6
Vierter Titel! Flamengo gewinnt Copa Libertadores

Vierter Titel! Flamengo gewinnt Copa Libertadores

International
Messi fordert Müller im MLS-Cup-Finale

Messi fordert Müller im MLS-Cup-Finale

International
Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Serie A
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester United Crystal Palace Oliver Glasner