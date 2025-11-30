Premier League LIVE: Crystal Palace - Manchester United

Oliver Glasner empfängt am 13. Spieltag der Premier League Manchester United (ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während die "Eagles" auf einem beeindruckenden fünften Tabellenplatz thronen, kämpft United als Zehnter darum, den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren.

Mit einer soliden Form von zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen strotzt Palace vor Selbstvertrauen.

Auf der anderen Seite steht ein Manchester United, das nach Antworten sucht. Trotz einer identischen Formbilanz in den letzten fünf Partien wirkt das Team fragil.

Das letzte Ligaduell im September endete mit einem torlosen Remis, was die Schwierigkeit unterstreicht, die Abwehr von Palace zu knacken.