West Ham trauert um Rekordspieler

West Ham trauert um seinen ehemaligen Spieler und Coach Billy Bonds. Wie der Premier-League-Verein bekannt gab, verstarb er am Sonntag mit 79 Jahren.

Bonds, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld zum Einsatz kam, spielte 799 Mal und 21 Jahre für die Hammers. Mit dem Klub holte er als Kapitän zweimal den FA Cup und wurde für seine Verdienste mit dem britischen Ritterorden ausgezeichnet.

Auf ein Länderspiel für die "Three Lions" musste er trotz Nominierung vergeblich warten. 1977 stand er im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Zweimal führte er den Klub zurück ins Oberhaus

Nachdem Bonds seine Karriere 1988 mit 41 Jahren als aktiver Spieler beendet hatte, war er Coach des Londoner Vereins. Er schaffte mit der Mannschaft 1991 und 1993 den Aufstieg zurück ins englische Oberhaus. Ein Jahr später gab er sein Karriereende bekannt.

2019 wurde ihm zu Ehren eine Tribüne im Stadion von West Ham nach Bonds benannt.

"Ruhe in Frieden, Billy, unser mutiger, inspirierender, tapferer Anführer“, schreibt der Klub in einer Stellungnahme. Trotz der Tatsache, dass er nie das Rampenlicht gesucht hatte, wurde er "von seinen Teamkollegen, Spielern und Anhängern allseits geliebt, respektiert und bewundert“.