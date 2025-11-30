Dynamo zittert sich zu Sieg im Kellerduell

Dynamo Dresden setzt sich am 14. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga im Kellerduell mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch.

Die Hausherren gehen schon kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Den Schwung nehmen sie mit und bauen die Führung, aus. In der Schlussphase machen es die Düsseldorfer mit dem Anschlusstreffer noch spannend.

Dynamo erzielte durch Alexander Rossipal in einer Drangphase des Gegners per Drop-kick die Führung (45.). Vincent Vermeij trifft nach Vorarbeit von Hauptmann (53.). Danach vergeben die Dresdner noch eine gute Chance, ehe Suso Itten im Dresdner Tor prüft.

Kuriose Nachspielzeit

Weil Dresden nicht den Deckel drauf machen kann, verkürzt Christian Rasmussen noch auf 1:2 und der Dresdner Sieg gerät in Gefahr.

In der Nachspielzeit wird es noch einmal turbulent: Dynamo-Goalie Lennart Grill knickt um und muss ausgewechselt werden, weil das Kontingent ausgeschöpft ist, muss mit Aljaz Casar ein Feldspieler ins Tor. Er wird aber nicht mehr geprüft und so bleibt es beim Sieg für die Dresdner. Diese schieben sich auf Tabellenplatz 15 vor, Düsseldorf ist mit einem Punkt mehr 14.

Elversberg und Darmstadt Remis

Im Verfolgerduell zwischen Elversberg und Darmstadt gibt es keinen Sieger - und auch keine Tore.

In der ersten Hälfte lassen beide Teams gute Chancen liegen. Nach der Pause flacht die Partie ab und so kommt eine verdiente Punkteteilung zu Stande. Nicolas Kristof im Tor der Hausherren kann sich ein paar Mal auszeichnen und behält eine Weiße Weste. Elversberg bleibt damit Dritter (27 Punkte), Darmstadt rutscht auf Platz fünf zurück (26).

Im dritten 13-Uhr-Spiel setzt sich Preußen Münster mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld durch. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass Bielefeld ein Derby auf der Bielefelder Alm gewinnt.

Grodowski bringt Arminia in der achten Minute per Elfmeter in Führung. Batista Meier gleicht nach 32 Minuten für Preußen aus. Ein Eigentor von Leon Schneider in der 89. Minute entscheidet die Partie spät zu Gunsten der Gäste. Münster schiebt sich damit auf Rang neun. Bielefeld ist nun Elfter.