Ballo bereitet Millwall-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor

In der englischen Championship feiert der Millwall FC am achtzehnten Spieltag einen dramatischen 3:2-Heimsieg gegen Southampton FC.

Die Partie im "The Den" startet ausgeglichen, doch mit Fortdauer der ersten Hälfte übernehmen die Gäste aus Southampton das Kommando. Die Offensive der "Saints" prüft mehrfach Millwalls Torhüter Max Crocombe, der sein Team mit starken Paraden im Spiel hält.

Die Hausherren hingegen suchen ihr Glück vor allem über Standardsituationen, können aus mehreren Eckbällen aber kein Kapital schlagen. Folgerichtig geht es nach einer intensiven ersten Halbzeit torlos in die Kabinen.

Spektakuläre zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie an Fahrt auf. In der 55. Minute bekommt Southampton einen Elfmeter zugesprochen, den Adam Armstrong souverän zur 1:0-Führung für die Gäste verwandelt.

Millwall zeigt sich vom Rückstand aber unbeeindruckt und erhöht den Druck, was in der 72. Minute mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Femi Azeez belohnt wird. Nur neun Minuten später dreht Caleb Taylor die Partie und bringt die Gastgeber mit 2:1 in Führung (81.).

Die Freude der Heimmannschaft währt jedoch nicht lange, denn Finn Azaz gelingt für die Truppe von Tonda Eckert in der 87. Minute der späte 2:2-Ausgleich.

Als sich bereits alle mit einem Unentschieden abfinden, schlägt Millwall in der dramatischen Schlussphase aber noch einmal zu.

Ballo mit entscheidendem Assist

In der siebten Minute der Nachspielzeit wird der eingewechselte Österreicher Thierno Ballo zum entscheidenden Mann. Der Legionär, der erst in der 78. Minute ins Spiel kommt, legt für Tristan Crama auf, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für Millwall erzielt.

Für Southampton endet damit eine Serie von vier Siegen in Folge, während Millwall einen wichtigen Schritt im Kampf um den Aufstieg in die Premier League macht. Die Londoner liegen aktuell auf Platz drei.