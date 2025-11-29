In der Nachspielzeit: Manchester City bezwingt Leeds knapp

Knapper Erfolg für Manchester City!

Die "Skyblues" erzwingen in der 13. Runde der Premier League einen späten 3:2-Heimerfolg über Leeds United. Somit rehabilitiert sich die Guardiola-Elf für die 0:2-Pleite unter der Woche in der Champions League gegen Leverkusen.

Dabei gelingt den "Skyblues" ein absoluter Traumstart. Phil Foden bugsiert das Leder nämlich bereits in der ersten Minute (!) via Unterkante der Latte zur 1:0-Führung ins Netz.

Fortan agiert die Guardiola-Elf weiterhin spielbestimmend. Josko Gvardiol staubt aus kurzer Distanz nach einem Eckball zur verdienten 2:0-Halbzeitführung ab (25.).

Leeds kämpft sich zurück in die Partie

Doch Leeds United steckt nicht auf und nutzt einen fatalen Ballverlust von ManCity aus. Dominic Calvert-Lewin bekommt den Ball unfreiwillig von Matheus Nunes zugespielt und netzt aus wenigen Metern zum 1:2-Anschlusstreffer ein (49.).

Daraufhin verlieren die "Citizens" zunehmend die Spielkontrolle und können nicht mehr entscheidend für Torgefahr sorgen. Zudem wird Calvert-Lewin von Gvardiol im Strafraum zu ungestüm angegriffen - Strafstoß für Leeds United.

Lukas Nmecha scheitert dabei zunächst an City-Schlussmann Gianluigi Donnarumma. Der Ex-Man-City-Akteur trifft im Nachschuss aber zum 2:2-Ausgleich (68.). Doch City erzeugt danach wieder mehr gefährliche Offensivszenen und darf sich spät über die erneute Führung freuen.

Foden bewahrt Manchester City vor dem Punkteverlust

Phil Foden schießt in der Nachspielzeit aus etwa 15 Metern ins linke flache Eck zur 3:2-Führung (90.+1). Trotz einer zehnminütigen Nachspielzeit bringen die "Skyblues" den vollen Erfolg letztlich über die Zeit.

Daher springt Manchester City (25 Punkte) vorübergehend auf den zweiten Platz hinter dem FC Arsenal (29) vor.