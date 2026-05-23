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ManUnited-Star ist Spieler der Saison in der Premier League

Der Mittelfeldspieler darf sich zum ersten Mal in seiner Karriere über diese Auszeichnung freuen.

ManUnited-Star ist Spieler der Saison in der Premier League Foto: © IMAGO / Andrew Yates Sportimage
Textquelle: © APA
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Mittelfeldmann Bruno Fernandes von Manchester United ist erstmals als Spieler der Saison in der englischen Premier League ausgezeichnet worden.

Der 31-jährige Portugiese trug mit acht Toren und 20 Vorlagen maßgeblich zum Erreichen des dritten Platzes seines Teams hinter Meister Arsenal und Manchester City bei.

Im Vorjahr war Mohamed Salah vom FC Liverpool zum besten Kicker der Liga gewählt worden.

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